В Сеуле обсуждены вопросы сотрудничества Южной Кореи и стран Центральной Азии

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 октября. /УЗИНФОРМ/.

6 октября в столице Южной Кореи, Сеуле, завершилось 9-е заседание Форума по сотрудничеству "Республика Корея – Центральная Азия", стартовавшее 4 октября при участии делегаций стран-участниц.

Узбекистан на форуме представляла делегация в составе сотрудников ведомств внешней политики, здравоохранения, культуры и спорта, Государственного таможенного комитета, Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.

Как сообщает МИД Узбекистана, повестка дня включала обсуждение вопросов развития сотрудничества в области здравоохранения, геопространственной информации, таможенного администрирования, культурных обменов.

В рамках форума была проведена выставка "Торгово-инвестиционное и туристическое роуд-шоу", в которой приняли участие более 200 представителей бизнес-кругов Республики Корея и стран Центральной Азии.

Кроме того, в ходе пребывания в Сеуле делегация Узбекистана провела переговоры с первым заместителем министра иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёном, в ходе которых были рассмотрены текущее состояние, перспективы и направления развития двустороннего сотрудничества.

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