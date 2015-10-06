В Вильнюсе обсуждены вопросы дальнейшего развития узбекско-литовского сотрудничества

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 октября. /УЗИНФОРМ/.

6 октября в столице Литвы, Вильнюсе, прошел 6-й раунд политических консультаций по линии внешнеполитических ведомств Узбекистана и Литвы.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы углубления межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, двустороннего взаимодействия в рамках Европейского Союза, ООН и других международных организаций, ряд вопросов международной и региональной проблематики, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, литовская сторона была проинформирована о предстоящем Международном инвестиционном форуме, который состоится в Ташкенте 5-6 ноября, сообщает МИД Узбекистана.

УЗИНФОРМ