Наманганцы осваивают бадминтон

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 октября. /УЗИНФОРМ/.

Первое за многие годы состязание по бадминтону прошло в воскресенье в школе № 56 Намангана. В открытом первенстве СДЮШОР № 25 Намангана по бадминтону участвовали гости из Андижана.

Этот вид спорта культивируется в Намангане не более года, но юные бадминтонисты – ученики тренеров Сергея Кондакова и Дмитрия Переверзенцева – показали неплохие результаты. В своих возрастных категориях среди юношей сильнейшими стали ученики школ № 48 и № 58 Намангана Нуриддин Тожиахмедов и Асадбек Олимжанов, представители уйчинской школы № 7 Улугбек Абдулхаев и Исмоил Сирожиддинов заняли вторые места, а Аброр Нематжонов и Аббос Ахмадханов (школы № 52 и № 40) – 3-е. Очень хорошо выступили и девушки: ученицы школ № 38 и № 58 Феруза Иминжанова и Ойдина Собиржанова заняли 1-е и 2-е места, а Нодира Ортикалиева – 3-е.

Но все в большинстве возрастных категорий победили андижанцы. Как говорит старший тренер Андижанской области по бадминтону Сардор Доминов, бадминтон в регионе развивается с 1996 года и накоплен большой опыт тренировок. Андижанцы успешно участвуют в престижных соревнованиях: так, недавно андижанские девушки успешно выступили в Санкт-Петербурге и Казахстане.

"В СДЮШОР № 25 культивируются теннис, легкая атлетика, дзюдо, футбол и бадминтон. Последний стремительно набирает популярность, порой к нам приходят дети, ранее занимавшиеся единоборствами или футболом", – рассказывает заместитель директора спортшколы Сергей Кондаков, мастер спорта международного класса по биатлону и серьезно занимался стрельбой.

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