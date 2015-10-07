Наманганские девушки играют в футбол

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 октября. /УЗИНФОРМ/.

Наманганские футболистки в команде "Навбахор лочинлари W" под руководством тренера Каримой Юлдашевой лидируют в турнире первой лиги.

После 4 туров девчата идут первыми с отрывом в 4 очка от преследующей их команды "ТерДУ Сурхан" (Термез). У них – 40 очков в 15 матчах, а у основных соперниц – 36. Джизакский коллектив, занимающий пока третье место, отстает от наманганок на 16 очков. Всего в первой лиге выступают 6 команд.

Пятый тур пройдет в середине октября, а шестой, заключительный, – в ноябре. Ключевыми для определения победителя будут, очевидно, матчи с наманганских и сурхандарьинских девушек.

Примечательно, что в споре бомбардиров впереди тоже наманганки – Маржона Абдусаттарова и Зарина Ходжаева.

"В нашей команде играют студентки колледжей и вузов Намангана. Есть и школьницы. Многие – бывшие ученицы школы № 49. Всего – 22 девушки", – говорит наставница Карима Юлдашева.

А самая юная – ученица 5 (!) класса туракурганской школы № 1 Диера Журабоева. Девчушка весьма уверенно чувствует себя среди по сути уже взрослых, не тушуется на поле.

Как рассказала Карима, Диера играла в мальчишеской команде райцентра, здесь ее и приметили. Мама даже стригла ее под мальчика, чтобы она не сильно отличалась от партнеров по игре.

Девочки тренируются каждый день, примерно по полтора часа. Это помимо учебы, которой тоже нужно уделять время и внимание.

"Нас хорошо поддерживает председатель ФК "Навбахор" Ганишер Исмаилов. Благодаря его усилиям у нас нет проблем с финансированием", – отметила Карима Юлдашева.

В команде есть свой врач – Маруф Кориев, помогающий девушкам восстанавливаться после трудных матчей и лечить травмы.

Со следующего года "Навбахор лочинлари W" планирует выступать в высшей лиге. Собственно, это могло бы случиться еще раньше, но не хватало средств на внесение турнирного взноса – в первой лиге это 10 млн. сумов, а в высшей – в 2 раза больше. Аналогичная ситуация, к примеру, у пахтакоровской женской дружины и каршинской. Они также не наскребли необходимых сумм, чтобы играть в высшей лиге и ограничиваются первой.

Напомним, что 3 года назад Федерация футбола Узбекистана обязала создать женские команды при каждом клубе мужской высшей лиги. Тогда же началось возрождение женского футбола в Намангане. В начале 2000-х годов команда Наманганского госуниверситета "Гульбахор" уже становилась чемпионом страны. Ее тренировала, кстати, Карима Юлдашева. Также она приложила руку к успехам "Андижанки", приведя и эту команду к званию чемпиона Узбекистана. А со следующего года Карима Абдужаббаровна возглавит уже и сборную страны.

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