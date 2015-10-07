



Обсуждены перспективы развития узбекско-японского сотрудничества



ТАШКЕНТ, 7 октября. /УЗИНФОРМ/. 7 октября в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии Фумихико Като. В ходе переговоров были рассмотрены вопросы реализации перспективных совместных проектов в торгово-экономической, инвестиционной, технологической и финансово-технической сферах, также практические аспекты подготовки к предстоящим мероприятиям на высоком уровне, сообщает МВЭСИТ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи