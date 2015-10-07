



Представитель ведомства обороны РФ посетил МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 7 октября. /УЗИНФОРМ/. 7 октября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с заместителем министра обороны Российской Федерации Анатолием Антоновым, прибывшим в Ташкент с рабочим визитом. В ходе встречи, которая прошла при участии Посла РФ в Узбекистане Владимира Тюрденева, былибсуждены актуальные вопросы многоплановых узбекско-российских отношений и проведен обмен мнениями по ряду международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи