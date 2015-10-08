Касансайцам будет где отдыхать

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 октября. /УЗИНФОРМ/. До конца этого года в парке культуры и отдыха Касансая планируется установить 10 новейших аттракционов, построить книжный и цветочный магазины.

В этом году в парке уже начали работать 5 новых аттракционов. Таким образом, создается современный центр отдыха и развлечений, который, как надеются в районном хокимияте, будет пользоваться популярностью у горожан и туристов.

К тому же в райцентре уже появились автодром и несколько игровых площадок, искусственное футбольное поле, кафе-мороженое.

Надо сказать, что этот город на севере Наманганской области Узбекистана славится не только прекрасным климатом, великолепными фруктами, известными по всему СНГ здравницами, но и историческими памятниками. Среди них стоит отметить мавзолей Махдуми Азама и расположенный там же краеведческий музей, действующая баня, которой уже несколько сот лет, городище Мугтепа, где можно увидеть развалины столицы Кушанского царства. По преданию, здесь бывал и Александр Македонский. Безусловно, привлечет внимание гостей города уникальный семисотлетний платан, который достигает в ширину 16 метров.

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