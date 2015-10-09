Подписан пакет документов о развитии сотрудничества между Узбекистаном и Туркменистаном

ТАШКЕНТ, 9 октября. /УЗИНФОРМ/.

8 октября в Ташкенте в рамках двухдневного официального визита в страну туркменского лидера прошли переговоры на высшем уровне между Президентом Узбекистана Исламом Каримовым и Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.

В ходе встречи главы двух государств сначала в узком формате, а затем в расширенном составе с участием правительственных делегаций обеих стран обсудили текущее состояние и перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, инвестиций, транспорта и коммуникаций, экологии, таможни, здравоохранения, науки, спорта и туризма и других, а также состоялся обмен мнениями по ряду вопросов международной и региональной проблематики, представляющих взаимный интерес.

По итогам переговоров были подписаны:

меморандум о сотрудничестве между акционерным обществом "Узбекистон темир йуллари" и Министерством железнодорожного транспорта Туркменистана;

соглашение о взаимной помощи в таможенных делах между правительством Респуб­лики Узбекистани правительством Туркменистана;

контракт между акционерным обществом "Узпроммашимпекс" и Министерством сельского хозяйства Туркменистана;

контракт между обществом с ограниченной ответственностью "Самаркандский автомобильный завод" и Министерством торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана;

контракт между акционерным обществом "General motors Uzbekistan" и Министерством торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана;

программа сотрудничества в области туризма между правительством Республики Узбекистан и правительством Туркменистана на 2016-2018 годы;

программа сотрудничества в области здравоохранения и спорта между правительством Республики Узбекистан и правительством Туркменистана на 2016-2018 годы;

программа научно-технического сотрудничества между правительством Республики Узбекистан и правительством Туркменистана на 2016-2018 годы;

протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Туркменистана о пунктах пропуска через Государственную границу от 18 октября 2007 года;

меморандум о сотрудничестве между Университетом мировой экономики и дипломатии Республики Узбекистан и Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана;

меморандум об основных принципах сотрудничества в области транспорта между правительством Республики Узбекистан и правительством Туркменистана,

а также совместное заявление.

По окончании встречи туркменский лидер в сопровождении Президента Узбекистана Ислама Каримова посетил площадь Мустакиллик и возложил цветы к Монументу независимости Узбекистана, ознакомился с футбольным стадионом "Бунедкор" и осмотрел мечеть "Минор".

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