Узбекская делегация отправляется в Италию

ТАШКЕНТ, 10 октября. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с председателем Государственного комитета по охране природы Бахтиёром Абдусаматовым отправляется в Италию, где 12-13 октября в Милане пройдет 5-я конференция высокого уровня "Европейский союз – Центральная Азия" по окружающей среде и водным ресурсам.

По сообщению МИД Узбекистана, заседание будет посвящено обсуждению результатов реализации проектов Евросоюза в странах Центральной Азии в сфере охраны окружающей среды и управления водными ресурсами, а также определению приоритетов дальнейших совместных усилий в данных областях.

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