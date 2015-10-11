Наманганец выступит на чемпионате мира по пенчак силату

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 октября. /УЗИНФОРМ/.

Наманганец Исфандиёр Хайдаров будет защищать честь Узбекистана на чемпионате мира по пенчак силату в Малайзии.

Студент Наманганского профессионального колледжа строительства и дизайна, выступая в весовой категории 67 кг, победил во всех схватках на Кубке Узбекистана, состоявшемся на днях в столичной ДЮСШ № 38. Этот успех и дал воспитаннику известного специалиста Абдулло Тошбаева возможность выступить на всемирном форуме пенчак силата в декабре в Куала-Лумпуре.

Неплохо выступили и другие подопечные Абдулло Тошбаева. Так, ученики школ № 1 Намангана Абдулбосит Абдулбокиев (42 кг), № 7 Неъматжон Рахматжонов (33 кг) и Саидафзалхон Саидмаматов (28 кг) стали бронзовыми призерами Кубка Узбекистана.

В этом соревновании участвовали свыше 200 спортсменов от 8 до 16 лет из разных регионов Республики.

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