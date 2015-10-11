Наманганские кикбоксеры завоевали медали на Кубке мира

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 октября. /УЗИНФОРМ/.

Весомый вклад в успех сборной Узбекистана внесли наманганские кикбоксеры. Сборная страны завоевала третье общекомандное место на завершившемся в Анапе Кубке мира "World cup Diamond-2015" по версии WAKO по этому виду восточного единоборства.

На счету узбекистанцев 1 золотая, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей. Из них наманганские спортсмены принесли 3 "серебра" и 2 "бронзы".

На вторую ступеньку пьедестала поднялись молодой тренер из Уйчи Нодирбек Худойбердиев (69 кг), наманганцы – ученики школы № 23 Кобилжон Рахимов (42 кг) и школы № 6 Нормухаммад Рахмонбердиев (32 кг).

Студент наманганского социального и педагогического колледжа Жалолхон Маматов стал бронзовым призером в категории 51 кг, а ученик школы № 6 Жавохир Рахмонбердиев – в весовой категории 57 кг.

Всего в Кубке мира "World cup Diamond-2015" по версии WAKO в Анапе участвовали свыше 1300 спортсменов из 26 стран.

УЗИНФОРМ