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Дильмурод Сиддиков завоевал три "золота"
11.10.2015 12:51

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 октября. /УЗИНФОРМ/.

Пять дней состязались на наманганском велотреке молодые велосипедисты на юниорском чемпионате Узбекистана, завершившемся на днях. Бонусом к золотым медалям были лицензии на поступление в вузы Узбекистана на спортивные направления.

На правах хозяев трека наманганские велогонщики добились успеха почти во всех дисциплинах, которых в программе было 16. Более 90 велогонщиков из разных уголков страны оспаривали медали.

Трижды наманганские ребята поднимались на высшую ступень пьедестала почета – в командном спринте на 3 круга, групповой гонке "Скретч" на 30 кругов и парной гонке "Мэдисон" на 96 кругов с 8 промежуточными финишами.

Еще в 4 видах были завоеваны серебряные медали – в командной гонке преследования на 4 км, спринте, в гонке "Кейрин" и в групповой гонке на 72 круга с 12 промежуточными финишами.

Героем чемпионата стал наманганец Дильмурод Сиддиков. Воспитанник секции велоспорта специализированной детской юношеской школы олимпийского резерва № 1 при управлении по делам культуры и спорта, чемпион Азии добыл 3 золотых медали и 4 бронзовых.

Лицензии на льготное поступление в вузы страны получили Андрей Измайлов (Ташкент), Владислав Федоров (Наманган), Достон Аланов (Чирчик) и сырдарьинец Рустем Султанов.

Гости из Ташкента и Ташкентской области, Ферганской и Хорезмской областей, Республики Каракалпакстан, Республиканского и Чирчикского колледжей олимпийского резерва в очередной раз отметили благоприятные условия для соревнований и растущий опыт наманганских гонщиков.

Воспитанники наманганской школы велоспорта, принимая участие в республиканских и международных соревнованиях, поднимают престиж области. Сейчас сплоченная команда, в составе которой 4 высококвалифицированных тренера и 83 спортсмена, готовится к очередным престижным турнирам регионального и континентального масштабов.

Кстати, уже в понедельник на велотреке Намангана стартует взрослый чемпионат Узбекистана. Среди его участников будут спортсмены, только что выступившие на чемпионате среди спортсменов 1997 – 1998 годов рождения.

УЗИНФОРМ

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