Состязались авиамоделисты

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 октября. /УЗИНФОРМ/.

На базе Наманганской автошколы в среду прошел чемпионат области по авиамодельному спорту, организованный областным отделением ОСО "Ватанпарвар". Свои модели показали 24 представителя из районов области.

В классе моделей "Ф-1-М" лучше всех проявило изделие чустца Аслиддина Фазуллаева, второе место – у представителя Нарынского района Муслима Махкамова, а третье досталось Рахматулло Зокиржонову из Намангана.

А вот среди моделей класса "Ф-1-Д" лучшим оказался Шахзод Абдусалимов, второе и третье места – у Носира Абдурахимова (Чуст) и Тимура Замалетдинова (Джумашуй).

В общекомандном зачете победу добыли ребята из Чустского района, на втором месте – сборная Папского района, на третьем – команда областного Центра технических и прикладных видов спорта.

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