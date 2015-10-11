Картингисты разыграли областной чемпионат

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 октября. /УЗИНФОРМ/.

Открытое первенство Наманганской области по картингу завершилось в четверг в Мингбулакском районе.

Почти 60 спортсменов из всех районов и городов области, а также представители соседней Ферганской области оспаривали награды состязания, организованного Наманганским областным советом ОСО "Ватанпарвар" и хокимиятом Мингбулакского района.

По итогам соревнований победу одержали Музаффар Мухаммаджонов из Уйчинского района, Тимур Зинатулин из Намангана и Илья Красненко из Учкурганского района.

В общекомандном зачете первое место заняла команда Уйчинского района, второе и третье места – спортсмены Учкурганского и Туракурганского районов.

УЗИНФОРМ