Картингисты разыграли областной чемпионат

Картингисты разыграли областной чемпионат11.10.2015 15:06
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 октября. /УЗИНФОРМ/.
Открытое первенство Наманганской области по картингу завершилось в четверг в Мингбулакском районе.
Почти 60 спортсменов из всех районов и городов области, а также представители соседней Ферганской области оспаривали награды состязания, организованного Наманганским областным советом ОСО "Ватанпарвар" и хокимиятом Мингбулакского района.
По итогам соревнований победу одержали Музаффар Мухаммаджонов из Уйчинского района, Тимур Зинатулин из Намангана и Илья Красненко из Учкурганского района.
В общекомандном зачете первое место заняла команда Уйчинского района, второе и третье места – спортсмены Учкурганского и Туракурганского районов.
УЗИНФОРМ