Выражены соболезнования народу Турции

ТАШКЕНТ, 12 октября. /УЗИНФОРМ/.

Сегодня представители Министерства иностранных дел Узбекистана оставили запись в Книге соболезнований в Посольстве Турецкой Республики в Ташкенте, которая была открыта в связи с объявленным в Турции трехдневным трауром по многочисленным человеческим жертвам террористического акта в Анкаре в субботу 10 октября.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана, посол Намик Гюнер Эрпул со своей стороны выразил искреннюю признательность за слова поддержки и сочувствия в послании Президента Узбекистана Ислама Каримова на имя Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, что жертвами субботней трагедии стали около 100 человек.

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