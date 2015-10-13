



Узбекская делегация отправляется в Казахстан



ТАШКЕНТ, 13 октября. /УЗИНФОРМ/. Представительная делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым отправляется с визитом в Казахстан. Целью визита является участие в предстоящем в четверг, 15 октября, в Астане очередном заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ). Встреча будет посвящена обсуждению перспектив взаимодействия в формате Содружества, хода подготовки к предстоящему заседанию Совета глав государств, обмену мнениями по некоторым вопросам международной и региональной повестки дня, сообщает узбекское внешнеполитическое ведомство. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи