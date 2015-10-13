В Милане обсудили проблемы экологии в Центральной Азии

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 октября. /УЗИНФОРМ/.

13 октября в Милане (Италия) завершила работу двухдневная 5-я конференция высокого уровня "Европейский союз – Центральная Азия" по окружающей среде и водным ресурсам, на которой Узбекистан представляла делегация во главе с председателем Государственного комитета по охране природы Бахтиёром Абдусаматовым.

Председатель Государственного комитета по охране природы Б.Абдусаматов и заместитель начальника Главного управления водного хозяйства Министерства сельского и водного хозяйства А.Фозилов выступили с докладами на конференции, в которых отмечались меры, предпринятые в Узбекистане в годы независимости, по борьбе с изменением климата, загрязнением атмосферы, восстановлению земельных и водных ресурсов и улучшению мелиоративного состояния угодий, диверсификации сельскохозяйственного производства, а также вновь озвучили позицию Узбекистана по рациональному и справедливому использованию трансграничных водных ресурсов на основе общепризнанных норм международного права и с учетом интересов всех государств региона.

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