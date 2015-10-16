Генсек ЕСВД посетит Узбекистан

ТАШКЕНТ, 16 октября. /УЗИНФОРМ/.

В воскресенье, 18 октября, в Узбекистан прибудет с визитом Генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Ален Ле Руа. Визит предпринят в рамках регулярного диалога между Узбекистаном и Евросоюзом.

В ходе пребывания в Ташкенте генсек ЕСВД посетит правительство Узбекистана, внешнеторговое и внешнеполитическое ведомства, где пройдут переговоры по обсуждению текущего состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества по всему спектру направлений.

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