Генсек ЕСВД посетит Узбекистан

Генсек ЕСВД посетит Узбекистан16.10.2015 19:21
ТАШКЕНТ, 16 октября. /УЗИНФОРМ/.
В воскресенье, 18 октября, в Узбекистан прибудет с визитом Генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Ален Ле Руа. Визит предпринят в рамках регулярного диалога между Узбекистаном и Евросоюзом.
В ходе пребывания в Ташкенте генсек ЕСВД посетит правительство Узбекистана, внешнеторговое и внешнеполитическое ведомства, где пройдут переговоры по обсуждению текущего состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества по всему спектру направлений.
УЗИНФОРМ