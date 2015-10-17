Наманганец стал вице-чемпионом мира по боксу

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 октября. /УЗИНФОРМ/.

Муроджон Ахмадалиев завоевал серебряную медаль на завершившемся в среду в Дохе чемпионате мира по боксу. В финале он послал своего соперника в нокдаун, но это не помогло ему одержать итоговую победу.

Собственно, серебряную награду 22-летний чустский парень, выступающий в весовой категории до 56 кг, обеспечил себе несколько раньше, победив в полуфинале индийца Шиву Тапани, призера II юношеских Олимпийских игр. В четвертьфинале наманганский боксер по очкам одолел таландца Чатчая Бутде.

Конечно, все узбекистанцы надеялись, что Муроджон сумеет продолжить победную серию. В финале ему противостоял чемпион Европы и звезда WSB (Всемирной серии бокса) 23-летний капитан сборной Ирландии Майкл Конлан. Перед боем он выражал полную уверенность в успехе: "Я действительно не видел бои моего оппонента, но я знаю, что он очень хорош, потому как он добрался до финала чемпионата мира. Этот бой будет очень сложным и жестким, но я выйду на ринг с правильным планом на бой и заберу золотую медаль".

Оба боксера с первых минут начали активные действия. И поначалу Муроджон смотрелся лучше и увереннее, хотя первый раунд все же остался за ирландцем. В следующей трехминутке Майкл включился и выровнял ход боя. В заключительном раунде Ахмадалиев был просто неудержим, отметился большим количеством точных ударов, смог даже отправить соперника в нокдаун, но и этого оказалось недостаточно, чтобы одержать итоговую победу. Все три судьи отдали предпочтение ирландцу.

Тем не менее, это достижение Муроджона стало высшим в истории наманганского бокса – до этого еще ни один наманганец не поднимался на вторую ступеньку мирового форума. Бонусом к "серебру" Муроджону стала завоеванная им олимпийская лицензия.

Всего же на счету сборной Узбекистана 6 наград – 3 серебряных и 3 бронзовых. Серебряными призерами также стали Фазлиддин Гаибназаров (до 64 кг) и Бектемир Меликузиев (до 75 кг). Бектемир Меликузиев со счетом 0:3 проиграл Арлену Лопезу из Кубы, а Фазлиддин Гаибназаров со счетом 1:2 - Виталию Дунайцеву из России. Элнур Абдураимов (до 60 кг), Эльшод Расулов (до 81 кг) и Баходир Джалалов (свыше 91 кг) остановились на стадии полуфиналов, что позволило им завоевать бронзовые медали.

УЗИНФОРМ