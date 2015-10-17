Студенты наманганского колледжа славят Родину

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 октября. /УЗИНФОРМ/.

В среду в Наманганском юридическом колледже прошло мероприятие, посвященное 24-летию независимости Узбекистана под девизом: "Ты неповторим, ты дорог мне, родной мой Узбекистан!".

На мероприятии собрались студенты колледжа, учителя и родители. Прозвучал гимн страны. Замдиректора по учебной части Абдурашид Реджапов поздравил всех с праздником. А учителя русского языка и литературы Нигора Мусалимова, географии Азиза Юсупова отметили, что независимость – это осознание собственной самобытности, почитание и прославление великих предков.

На праздничную сцену вышли студенты – дети, рожденные в годы независимости. Они исполнили стихи и песни о светлом будущем. Учащиеся рассказали о том, что созданы все необходимые условия для их гармоничного развития. Прозвучала песня "Узбекистан – Гулизор" в исполнении Баходира Абдурахимова, исполнен узбекский национальный танец студенткой Юлдуз Усмановой. Учащиеся Султонбек Абдурахманов, Сардор Собиров, Одина Уматалиева, Мадина Эргашева, Абдулазиз Исаков, Муслим Реджабоев, Баходир Шукуржанов, Мохиниса Эралиева, Кемран Чахалов, Иброхим Файзуллаев, Юлдуз Парпиева прочитали глубоко патриотичные стихи о красоте природы родного края, крепости его границ, призвали людей уважать нашу страну, почитать ее законы.

В конце мероприятия учащиеся хором повторяли: "Узбекистан – наш общий светлый дом. И пусть всегда царит в нем мир!".

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