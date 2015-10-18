advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
07.02.2019 / 16:31 msk / 18:31 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

29.3% (12)  - Положительно
 26.8% (11)  - Более положительно, чем отрицательно
 29.3% (12)  - Нейтрально
 2.4% (1)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.9% (2)  - Отрицательно
 7.3% (3)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 41     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


"Камалак юлдуздари" открывает таланты
18.10.2015 09:21

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 октября. /УЗИНФОРМ/.

Традиционный фестиваль детского творчества "Камалак юлдузлари" – настоящий праздник, на котором ребята от 6 до 15 лет могут продемонстрировать свои способности и таланты в различных видах искусства. По условиям просмотры и прослушивания конкурсантов открыты для публики, а все произведения исполняются без использования фонограммы.

На городском этапе, прошедшем на днях в стенах наманганской 11-й детской школы музыки и искусства, собрались более 500 детей, где были представлены десятки школ, как и музыки и искусства, так и обычных общеобразовательных.

"Сейчас мне 8 лет, а танцами начала заниматься в 4. Изучаю танцы: русские народные, испанские, хорезмские, лязга и другие. В этом конкурсе принимаю участие во второй раз, радует, что зал встречает нас тепло, аплодисментами, – делится впечатлениями одна из участниц Ширин Абдукаххарова.

На сцене между тем царила настоящая феерия красок, чувств и эмоций, сплетенных из детских выступлений. Жюри из числа опытных профессионалов оценивало участников по нескольким направлениям: исполнение на фортепиано, струнных и ударных инструментах, традиционное, академическое и эстрадное пение, бальные, современные и национальные танцы и балет.

"Уже третий год учусь в школе музыки и искусства № 1 города Наманган. Педагог Сурия Шевкетовна Бахтишаева каждый год готовит нас к различным фестивалям и конкурсам. Я выбрала аккордеон, потому что на этом инструменте можно сыграть любую классическую пьесу, а еще народные и эстрадные мелодии. Также мы играем в ансамбле на дойре, баяне. Этот конкурс дает нам многое – возможность показать свои таланты, достичь успехов", – рассказывает Дильноза Абкадырова.

А вот Ратмир Абдуназаров уже в 6 лет победил на областном этапе конкурса "Камалак юддузлари" и прошел на республиканский. "Играю на фортепьяно произведения таких замечательных композиторов, как Чайковский, Моцарт. Буду и дальше совершенствоваться в искусстве, чтобы достичь высокого мастерства", – говорит он.

В детском центре "Баркамол авлод" свои работы представили юные художники. Картины эти вполне можно считать произведениями искусства: они выполнены с душой и в них отчетливо прослеживается авторская идея. Юная Мариялизавета Горяинова принимает участие в таком конкурсе впервые, она немного волнуется, но надеется на победу – уж очень хочется ей продемонстрировать всем, как душа поет, пусть и на бумаге.

"Впервые я нарисовала в три года, это была пчелка. А сегодня на конкурсе я выставляю свои натюрморты. Педагог Хилола Самировна обучает меня и других секретам изобразительного искусства, Я очень люблю рисовать и надеюсь победить", – рассказывает Мариялизавета о своих планах.

Конкурс "Камалак юлдузлари" направлен на выявление способностей у детей, поощрение их стремления к красоте, сохранению и приумножению национальных традиций и в искусстве, всестороннюю поддержку, предоставление всех возможностей для проявления таланта перед общественностью.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
МИСИ «Вектор»: большинство крымчан считают, что в Крыму не нарушаются права человека
МИСИ «Вектор» постоянно проводит мониторинг проблем, имеющих место в современном Крыму.
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Итоги консульской деятельности МИД Узбекистана в 2018 году
Обзор прессы с 14 по 20 января
17.01.2019
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди
Обзор прессы с 1 по 7 октября
02.10.2018
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко
Обзор прессы с 10 по 16 сентября
15.09.2018
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, проходившем в городе Туркменбаши Туркменистана
Обзор прессы с 20 по 26 августа
27.08.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ