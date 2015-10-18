"Камалак юлдуздари" открывает таланты

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 октября. /УЗИНФОРМ/.

Традиционный фестиваль детского творчества "Камалак юлдузлари" – настоящий праздник, на котором ребята от 6 до 15 лет могут продемонстрировать свои способности и таланты в различных видах искусства. По условиям просмотры и прослушивания конкурсантов открыты для публики, а все произведения исполняются без использования фонограммы.

На городском этапе, прошедшем на днях в стенах наманганской 11-й детской школы музыки и искусства, собрались более 500 детей, где были представлены десятки школ, как и музыки и искусства, так и обычных общеобразовательных.

"Сейчас мне 8 лет, а танцами начала заниматься в 4. Изучаю танцы: русские народные, испанские, хорезмские, лязга и другие. В этом конкурсе принимаю участие во второй раз, радует, что зал встречает нас тепло, аплодисментами, – делится впечатлениями одна из участниц Ширин Абдукаххарова.

На сцене между тем царила настоящая феерия красок, чувств и эмоций, сплетенных из детских выступлений. Жюри из числа опытных профессионалов оценивало участников по нескольким направлениям: исполнение на фортепиано, струнных и ударных инструментах, традиционное, академическое и эстрадное пение, бальные, современные и национальные танцы и балет.

"Уже третий год учусь в школе музыки и искусства № 1 города Наманган. Педагог Сурия Шевкетовна Бахтишаева каждый год готовит нас к различным фестивалям и конкурсам. Я выбрала аккордеон, потому что на этом инструменте можно сыграть любую классическую пьесу, а еще народные и эстрадные мелодии. Также мы играем в ансамбле на дойре, баяне. Этот конкурс дает нам многое – возможность показать свои таланты, достичь успехов", – рассказывает Дильноза Абкадырова.

А вот Ратмир Абдуназаров уже в 6 лет победил на областном этапе конкурса "Камалак юддузлари" и прошел на республиканский. "Играю на фортепьяно произведения таких замечательных композиторов, как Чайковский, Моцарт. Буду и дальше совершенствоваться в искусстве, чтобы достичь высокого мастерства", – говорит он.

В детском центре "Баркамол авлод" свои работы представили юные художники. Картины эти вполне можно считать произведениями искусства: они выполнены с душой и в них отчетливо прослеживается авторская идея. Юная Мариялизавета Горяинова принимает участие в таком конкурсе впервые, она немного волнуется, но надеется на победу – уж очень хочется ей продемонстрировать всем, как душа поет, пусть и на бумаге.

"Впервые я нарисовала в три года, это была пчелка. А сегодня на конкурсе я выставляю свои натюрморты. Педагог Хилола Самировна обучает меня и других секретам изобразительного искусства, Я очень люблю рисовать и надеюсь победить", – рассказывает Мариялизавета о своих планах.

Конкурс "Камалак юлдузлари" направлен на выявление способностей у детей, поощрение их стремления к красоте, сохранению и приумножению национальных традиций и в искусстве, всестороннюю поддержку, предоставление всех возможностей для проявления таланта перед общественностью.

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