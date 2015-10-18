Итоги визита узбекского лидера в Казахстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 октября. /УЗИНФОРМ/.

16 октября в поселке Бурабай близ города Кокшетау в Казахстане прошли мероприятия в рамках саммита глав государств Содружества Независимых Государств, в которых также принял участие Президент Узбекистана Ислам Каримов.

Повестка дня Совета включала в себя вопросы обеспечения региональной безопасности и дальнейшего развития сотрудничества между странами Содружества.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в своем выступлении на встрече узбекский лидер отметил востребованность и своевременность саммита с учетом продолжающегося глобального финансово-экономического кризиса, нарастающей напряженности и быстро меняющейся обстановки в ближайшем и дальнем окружении, когда любые встречи и обмен мнениями, совместный поиск выхода из складывающейся достаточно тревожной обстановки могут быть только на пользу.

Но в то же время, подчеркнул глава Узбекистана, повестка дня заседаний Совета глав государств и других уставных органов СНГ в подавляющем большинстве случаев носит общий, рамочный характер, внесенные в нее вопросы не имеют какого-либо отношения к ситуации, складывающейся сегодня на пространстве Содружества, оторваны от реальной действительности. В частности, агенда нынешнего саммита чрезмерно отягощена малозначимыми вопросами по различным сферам многостороннего взаимодействия общего характера: обращения, заявления, создание согласительных комиссий, информация об исполнении ранее принятых решений и т.д. В качестве выхода из сложившейся ситуации Ислам Каримов предложил, чтобы каждое из этих межгосударственных объединений, СНГ и Евразийский Союз имело собственную повестку дня и программу действий, не подменять и не дублировать друг друга, говоря коротко – они должны дополнять друг друга.

Далее Президент Узбекистана критически оценил положение дел в Афганистане и складывающуюся в регионе геополитическую обстановку и подчеркнул необходимость проведения мирных политических переговоров и поиска компромисса между противоборствующими сторонами под эгидой ООН.

В завершение речи Ислам Каримов поздравил Кыргызскую Республику с председательством в СНГ на очередной период и пожелал Президенту Алмазбеку Атамбаеву успехов в реализации этой ответственной задачи.

УЗИНФОРМ