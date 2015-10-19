Между Узбекистаном и Швейцарией не будет двойного налогообложения

ТАШКЕНТ, 19 октября. /УЗИНФОРМ/.

Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана сообщило о том, что с 14 октября вступил в силу подписанный 1 июля прошлого года в Берне (Швейцария) Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Швейцарским Федеральным Советом об избежании двойного налогообложения на доход и капитал и Протокол к Соглашению от 3 апреля 2002 года.

Внесенные в соглашение изменения предусматривали расширение эффективных механизмов обмена информацией в налоговой сфере для предотвращения уклонения от уплаты налогов и были направлены на укрепление узбекско-швейцарского сотрудничества в борьбе с налоговыми правонарушениями и обеспечение соблюдения налогового законодательства двух стран.

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