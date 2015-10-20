Визит парламентской делегации Франции в Ташкент

ТАШКЕНТ, 20 октября. /УЗИНФОРМ/.

В Ташкенте пребывает с визитом делегация Национальной Ассамблеи Французской Республики, прибывшая в Узбекистан во главе с председателем межпарламентской Группы дружбы "Франция – Узбекистан" в парламенте, депутатом Филиппом Мёнье для обсуждения вопросов развития межгосударственного сотрудничества.

Сегодня французская делегация была принята министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым, в ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, сообщает МИД Узбекистана.

Кроме того, в ходе пребывания в Ташкенте представительная делегация французского парламента посетит Олий Мажлис и Торгово-промышленную палату Узбекистана.

УЗИНФОРМ