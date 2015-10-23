В Пекине прошли мероприятия ШОС под председательством Узбекистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 октября. /УЗИНФОРМ/.

Делегация Узбекистана в составе представителей министерств иностранных дел, финансов и других ведомств пребывает с визитом в Китайской Народной Республике, где с 20 по 23 октября в Пекине в Секретариате Шанхайской организации сотрудничества под председательством узбекской стороны было проведено 1-е заседание Совета национальных координаторов государств-членов ШОС.

На повестку дня заседания Узбекистаном было вынесено рассмотрение графика и плана проведения основных мероприятий ШОС, которые будут организованы в рамках председательствования Узбекистана в ШОС в 2015-2016 годах, включая предстоящее в декабре в КНР заседанию Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов организации, а также дорожной карты по вопросам предоставления Индии и Пакистану полноправного членства в ШОС, которая была разработана в соответствии с решениями Совета глав государств-членов ШОС 10 июля текущего года в Уфе (Российская Федерация).

Также стороны обменялись мнениями по практическим аспектам организации дальнейшей деятельности ШОС, в том числе вопросам содержания дальнейшей работы, расширения организации, углубления взаимодействия с государствами-наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС и международными организациями.

Кроме того, в рамках пребывания в китайской столице узбекская делегация приняла участие в прошедшей на базе Секретариата ШОС встрече на уровне экспертов МИД и министерств финансов государств-членов организации, которая была посвящена обсуждению вопросов развития многостороннего сотрудничества и деятельности постоянно действующих органов ШОС, бюджету организации на 2016 год, а также была принята заместителем министра иностранных дел КНР Чэн Гопином.

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