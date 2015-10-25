День узбекского языка в русской школе Намангана

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/.

Учащиеся третьего класса школы № 49 Намангана показали, что отлично владеют государственным языком.

Обучение в школе ведется на русском языке, но и узбекскому уделяется немало внимания, в чем заслуга учительницы Светланы Сабитовой. В этом классе учатся дети разных национальностей, но все любят и с интересом изучают язык и культуру узбекского народа.

Это ребята продемонстрировали 21 октября, когда в школе отметили День принятия Закона Узбекистана о государственном языке.

К этой дате была выпущена стенгазета, которую оформила юная художница Рушана Якубова. Также малыши исполнили много песен и прочитали стихи о Родине, городе Намангане на узбекском языке.

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