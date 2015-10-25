День узбекского языка в русской школе Намангана

День узбекского языка в русской школе Намангана25.10.2015 12:21
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/.
Учащиеся третьего класса школы № 49 Намангана показали, что отлично владеют государственным языком.
Обучение в школе ведется на русском языке, но и узбекскому уделяется немало внимания, в чем заслуга учительницы Светланы Сабитовой. В этом классе учатся дети разных национальностей, но все любят и с интересом изучают язык и культуру узбекского народа.
Это ребята продемонстрировали 21 октября, когда в школе отметили День принятия Закона Узбекистана о государственном языке.
К этой дате была выпущена стенгазета, которую оформила юная художница Рушана Якубова. Также малыши исполнили много песен и прочитали стихи о Родине, городе Намангане на узбекском языке.
УЗИНФОРМ