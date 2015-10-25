В Ташкенте открылся Центр помощи пострадавшим от торговли людьми

ТАШКЕНТ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/.

В четверг посол США в Узбекистане Памела Л. Спратлен и заместитель хокима города Ташкента Фарида Абдурахимова приняли участие в открытии Центра профессиональных кружков для социально-уязвимых женщин, финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID), сообщает пресс-служба диппредставительства США в Узбекистане.

Официальные лица из районных хокимиятов, Министерства иностранных дел и Межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми приняли участие в церемонии, прошедшей в Ташкентском городском социально-информационном центре партнера USAID – негосударственной некоммерческой организации (ННО) "Истикболли авлод".

Данный Центр финансируется через проект USAID "Реинтеграция пострадавших от торговли людьми", реализуемый ННО "Истикболли авлод". Проект помогает предотвратить торговлю людьми через расширение доступа к получению профессиональных навыков социально-уязвимых женщин. USAID предоставил 36 тысяч долларов США для оборудования Центра.

Хотя основные посетители Центра будут представлены лицами, пострадавшими от торговли людьми, он будет также открыт и для других уязвимых групп населения. Кружки при Центре будут способствовать снижению риска торговли людьми, предоставляя обучение основам кулинарии, компьютерной грамоты, косметологических и швейных услуг.

"В сотрудничестве с государственными и негосударственными партнерами, мы стремимся остановить эту несправедливость [торговлю людьми], оказывая поддержку Центру, который будет способствовать получению наиболее востребованных навыков женщинами и девочками из социально неблагополучных семей и пострадавшими от торговли людьми", – сказала Посол США Памела Л. Спратлен.

Работа кружков при Центре будет основана на принципах социального партнерства. "Истикболли авлод" отберет экспертов-добровольцев, которые будут делиться своими знаниями с посетителями Центра. "Истикболли авлод" организует работу кружков в сотрудничестве с Комитетом женщин и махаллями всех районов Ташкента.

С 1992 года USAID предоставил более $ 383 млн. в помощь Узбекистану. Американский народ через Агентство США по международному развитию предоставляет экономическую и гуманитарную помощь по всему миру уже более 50 лет.

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