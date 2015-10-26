В Ташкенте обсуждены перспективы развития узбекско-японского сотрудничества

ТАШКЕНТ, 26 октября. /УЗИНФОРМ/.

25 октября в Ташкенте в резиденции Куксарой прошли переговоры на высшем уровне между Президентом Узбекистана Исламом Каримовым и прибывшим накануне в страну с официальным визитом премьер-министром Японии Шиндзо Абэ.

В ходе встречи в верхах, прошедшей в узком формате и в расширенном составе с участием правительственных делегаций обеих стран, были обсуждены текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах безопасности, строительства, промышленности, высоких технологий, энергетики, финансов и инвестиций, подготовки кадров, туризма, углубления взаимодействия в рамках международных организаций, по линии МИД и парламента.

В тот же день Шиндзо Абэ посетил состоявшийся в узбекской столице двусторонний бизнес-форум, возложил цветы к Монументу независимости Узбекистана и обелиску на месте захоронения японских военнослужащих, а также принял участие в церемонии открытия реконструированного здания Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои.

УЗИНФОРМ