



В Ташкенте обсудили итоги саммита СНК ШОС в Пекине



ТАШКЕНТ, 26 октября. /УЗИНФОРМ/. 26 октября Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики Сунь Лицзе посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана. Встреча была посвящена обсуждению итогов прошедшего 20-23 октября в Пекине под председательством узбекской стороны очередного заседания Совета национальных координаторов государств-членов ШОС. Кроме того, был произведен обмен мнениями по ряду вопросов региональной и международной проблематики, представляющих взаимный интерес, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи