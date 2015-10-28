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В Узбекистане упорядочат переработку хлопка
28.10.2015 11:44

ТАШКЕНТ, 28 октября. /УЗИНФОРМ/.

27 октября Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "Об образовании холдинговой компании "Узпахтасаноатэкспорт", которым предписывается создать в стране единый комплекс по переработке урожая хлопка и дальнейшей реализации хлопкового волокна.

В частности, документом предписывается:

"В целях создания единого комплекса по приемке и переработке хлопка-сырца, экспорту хлопкового волокна исходя из требований мирового рынка, повышения качества и конкурентоспособности хлопковой и масложировой продукции, а также широкого привлечения инвестиций, включая иностранные, для модернизации, технического и технологического перевооружения хлопкоочистительных и масложировых предприятий республики:

1. Принять предложения Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерства сельского и водного хозяйства, Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и учредителей ассоциации "Узпахтасаноат" об образовании холдинговой компании по приемке, переработке и экспорту хлопкового волокна "Узпахтасаноатэкспорт", включающей в свой состав следующие объединения в форме акционерного общества:

  • по организации приемки и переработки хлопка-сырца – АО "Узпахтасаноат" с территориальными филиалами, создаваемого на базе упраздняемой ассоциации "Узпахтасаноат", с формированием его уставного фонда за счет передачи государственных пакетов акций в уставных фондах территориальных акционерных объединений "Пахтасаноат";
  • по обеспечению хранения и экспорта хлопкового волокна – АО "Узпахтаэкспорт", с формированием его уставного фонда за счет передачи по оценочной стоимости долей внешнеторговых компаний при Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан в уставных фондах хлопковых терминалов;
  • по производству хлопкового масла – АО "Узпахтаёг", с формированием его уставного фонда за счет передачи государственных пакетов акций (долей) в уставных фондах предприятий по производству хлопкового масла, с выведением их из состава Ассоциации предприятий пищевой промышленности.

2. Определить основными задачами и направлениями деятельности холдинговой компании "Узпахтасаноатэкспорт":

  • системное проведение маркетинговых исследований конъюнктуры мирового и региональных хлопковых рынков и на этой основе, исходя из складывающихся на них тенденций, разработку предложений по дальнейшему совершенствованию системы регионального размещения районированных сортов хлопчатника, по объемам, ассортименту и сортам производства хлопка-сырца;
  • обеспечение проведения единой политики в области организации и осуществления всего комплекса работ, связанных с приемкой от фермерских хозяйств и переработкой производимого в республике хлопка-сырца, выпуском высококачественного конкурентоспособного на внешних рынках хлопкового волокна, осуществлением его хранения в соответствии с международными требованиями и стандартами;
  • обеспечение строгого учета и контроля за достоверностью данных по количеству, качеству и сортности принимаемого от фермерских хозяйств хлопка-сырца, показателями выходов хлопкового волокна и хлопковых семян, количеству и качеству производимого и реализуемого предприятиями компании хлопкового волокна и масложировой продукции в соответствии с установленными стандартами и заключенными договорами, а также организацию деятельности Контрольно-ревизионного управления с инспекторами в регионах для проведения внутриотраслевой контрольно-ревизионной работы;
  • организацию, исходя из конъюнктуры мирового рынка, заключения экспортных контрактов на поставку хлопкового волокна и обеспечение их своевременной реализации;
  • обеспечение взаиморасчетов за закупаемый хлопок-сырец и отгружаемую на экспорт и внутренним потребителям хлопковую продукцию в соответствии с заключенными договорами и контрактами;
  • организацию глубокой переработки хлопковых семян и обеспечение производства качественного хлопкового масла и другой масложировой продукции;
  • проведение единой технической политики и оказание содействия хлопкоочистительным предприятиям, маслозаводам, хлопковым терминалам в осуществлении модернизации, внедрении современной передовой техники и технологии, широком привлечении в отрасль инвестиций, прежде всего прямых иностранных;
  • организацию переподготовки и повышения квалификации кадров хлопкоперерабатывающей и масложировой промышленности.

3. Установить, что первоначальный уставный капитал холдинговой компании "Узпахтасаноатэкспорт" формируется за счет имущества упраздняемой ассоциации "Узпахтасаноат", а также передачи 100% пакетов акций создаваемых специализированных объединений – АО "Узпахтасаноат", АО "Узпахтаэкспорт", АО "Узпахтаёг".

4. Для координации работ и оказания содействия в осуществлении всего комплекса организационных мероприятий по созданию холдинговой компании "Узпахтасаноатэкспорт" и ее структурных подразделений образовать Правительственную комиссию в составе согласно приложению.

Правительственной комиссии (Мирзиёев Ш.):

  • разработать и реализовать конкретный план мероприятий по обеспечению выполнения всего необходимого комплекса организационных мер по образованию холдинговой компании "Узпахтасаноатэкспорт" и объединений АО "Узпахтасаноат", АО "Узпахтаэкспорт" и АО "Узпахтаёг";
  • в недельный срок разработать и внести в установленном порядке предложения по организации деятельности холдинговой компании "Узпахтасаноатэкспорт", структурам управления холдинговой компании и входящих в ее состав объединений в соответствии с современными принципами корпоративного управления и утвержденной типовой структурой управления акционерного общества;
  • совместно с холдинговой компанией "Узпахтасаноатэкспорт" в месячный срок в установленном порядке разработать и утвердить уставы и учредительные документы холдинговой компании "Узпахтасаноатэкспорт", АО "Узпахтасаноат", АО "Узпахтаэкспорт" и АО "Узпахтаёг";
  • совместно с холдинговой компанией "Узпахтасаноатэкспорт" в месячный срок обеспечить тщательный подбор и укомплектование исполнительного аппарата холдинговой компании, а также входящих в ее состав акционерных обществ высококвалифицированными специалистами.

5. Освободить холдинговую компанию "Узпахтасаноатэкспорт", АО "Узпахтасаноат", АО "Узпахтаэкспорт" и АО "Узпахтаёг" от уплаты сбора за государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг и сбора за рассмотрение документов о выпуске ценных бумаг.

6. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Узбекистан от 11 июня 2001 года №УП-2874 "О мерах по демонополизации и совершенствованию управления хлопкоочистительной промышленностью республики".

7. Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами, ведомствами и организациями в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

8. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Мирзиёева Ш.".

УЗИНФОРМ

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