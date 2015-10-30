



Посол Бенина прибыл в Ташкент



ТАШКЕНТ, 30 октября. /УЗИНФОРМ/. 30 октября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бенин (с резиденцией в Москве) Анисет Габриэль Качофу посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана, где вручил свои адресованные Президенту Республики Узбекистан верительные грамоты министру иностранных дел Абдулазизу Камилову.



В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничства в различных областях, рассмотрели вопросы углубления взаимодействия в рамках международных организаций, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи