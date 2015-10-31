



В Ташкенте готовятся к визиту главы внешнеполитического ведомства США



ТАШКЕНТ, 31 октября. /УЗИНФОРМ/. 1 ноября в Узбекистан с визитом прибудет государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Джон Керри. Визит предпринят с целью участия во встрече руководителей МИД 5 государств Центральной Азии и США в Самарканде, для участия в котором в Узбекистан также прибыли министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.



Кроме того, госсекретарь США будет принят Президентом Узбекистана Исламом Каримовым. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи