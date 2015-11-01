



Наманганские малыши спели о хлебе



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 ноября. /УЗИНФОРМ/. Третьеклассники школы № 49 Намангана научились беречь хлеб. Это они показали своим родителям на празднике "Хлеб – всему голова", прошедшем в среду.



Малыши под руководством учительницы Зульфии Ишимбаевой подготовили целое представление по объявленной теме. Ребята продемонстрировали знание пословиц и поговорок о хлебе, исполнили несколько театрализованных песенок о главном продукте.



"Гвоздем" мероприятия стала всем известная сказка "Колобок". На этот раз все закончилось хэппи-эндом: вкусный колобок не был съеден хитрой лисой, а стал другом всех персонажей.



А завершился праздник общим чаепитием со сладостями, приготовленными детишками и их родителями.



Главный же урок, вынесенный ребятами из представления, – хлеб надо беречь, ведь в каждую булочку или лепешку вложено много труда. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи