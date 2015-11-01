



Мингбулакский фермер намерен сдать еще 10 тонн хлопка



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 ноября. /УЗИНФОРМ/. Под девизом "уберем все – до последней коробочки" трудится в эти дни фермерский коллектив из Мингбулакского района Наманганской области Узбекистана, возглавляемый Бахтиером Кадыровым. Здесь из 83,2 гектара земельного угодья, более 42 гектаров занимает хлопковый клин, и с каждого гектара получен весомый урожай по 42,5 центнера.



При плане 170 тонн "белого золота" продана государству 181 тонна. И это еще не предел, хлопка и сейчас еще достаточно, и Кадыров вместе со своими единомышленниками планирует дополнительно собрать еще 10 тонн.



"В этом году мы посеяли высокоурожайный сорт хлопка "Андижан-35". Я уже девятый год, как возглавляю фермерское хозяйство, перепробовал многие сорта хлопка, но "Андижан-35" – самый приемлемый для наших условий сорт "белого золота", – рассказывает Бахтиер Кадыров.



Радовали фермера на не только передовые сборщицы – Замира Джураева, Насиба Нурматова, сдающие на хирман ежедневно по 130 – 150 кг сырца, но и добровольные помощники – студенты Наманганского инженерно-педагогического института и члены отряда № 133 из махалли "Маданият", которые сдавали ежедневно по 80 – 120 кг. Студенты жили в благоприятных условиях на шипане размещалось и ночевало более 60 человек. Всегда к услугам было двухразовое питание, разнообразное меню, много зелени с приусадебного участка. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи