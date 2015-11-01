



В Намангане прошли встречи с соотечественниками



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 ноября. /УЗИНФОРМ/. В понедельник в Русском культурном центре Намангана прошла встреча сотрудников посольства России в Узбекистане с представителями диаспоры. Жители города имели возможность напрямую задавать вопросы по интересующим их темам.



Больше всего наманганцев волновали проблемы получения гражданства и участия в программе переселения, объявленном правительством России несколько лет назад.



Гости, в числе которых были вице-консул Рустем Хазиев, представитель Федеральной миграционной службы РФ Ирина Егорова и атташе по работе с соотечественниками Ирина Иконникова, достаточно подробно и толково дали ответы на вопросы. Почти все участники встречи смогли в той или иной степени прояснить имеющиеся проблемы.



Некоторые были решены практически на месте. Так, вице-консул Рустем Хазиев принял от ветерана милиции Галины Ефимовны Антоненко заявление о приеме в российское гражданство и другие необходимые документы. Пожилая женщина, инвалид, получит, как объяснил Рустем Рифатович, паспорт по почте. В Ташкент ехать ей за документом необязательно.



Гости из посольства России навестили на дому участников Великой Отечественной войны Виктора Ивановича Худякова и Нину Федотовну Чистякову. Ветераны рассказали о своем житье-бытье за чашкой чая. Им и еще 5 ветеранам войны и труда были вручены денежные пособия от правительства России.



В заключение сотрудники посольства России провели обстоятельную беседу с членами церковно приходского совета храма Архангела Михаила. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи