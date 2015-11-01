Узбекский лидер принял руководителя Государственного департамента США

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 ноября. /УЗИНФОРМ/. 1 ноября Президент Узбекистана Ислам Каримов провел встречу с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Джоном Керри, прибывшим в страну с целью участия в прошедшей в этот день в Самарканде встрече руководителей внешнеполитических ведомств 5 государств Центральной Азии и США.

В ходе аудиенции были обсуждены текущее состояние и перспективы развития узбекско-американского сотрудничества в политической и торгово-экономической областях, а также ряд региональных и международных проблем, включая ситуацию в Афганистане.

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