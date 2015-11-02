Глава МИД Италии посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана

ТАШКЕНТ, 2 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня прибывший с рабочим визитом в Ташкент во главе представительной делегации своей страны Генеральный секретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Микеле Валенсизе провел встречу с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

В ходе встречи, прошедшей при участии Посла Италии в Узбекистане Риккардо Манара, стороны обменялись мнениями по вопросам развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах, углубления взаимодействия в рамках международных организаций.

В этот же день в Ташкенте был проведен 5-й раунд узбекско-итальянских межмидовских политических консультаций.

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