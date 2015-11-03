Итальянская делегация посетила внешнеторговое ведомство Узбекистана

ТАШКЕНТ, 3 ноября. /УЗИНФОРМ/.

2 ноября пребывающая с визитом в Ташкенте делегация МИД Италии во главе с генеральным секретарем Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Микеле Валенсизе посетила Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана.

В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного узбекско-итальянского сотрудничества, рассмотрели вопрос организации очередного заседания двусторонней межправительственной рабочей группы по вопросам торговли, экономического и промышленного сотрудничества в начале следующего года, сообщает МВЭСИТ.

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