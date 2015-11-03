Глава МИД Узбекистана выразил соболезнования в связи с катастрофой А-321 "Когалымавиа"

ТАШКЕНТ, 3 ноября. /УЗИНФОРМ/.

Сегодня глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов посетил Посольство Российской Федерации в Ташкенте, где оставил запись в Книге соболезнований в связи с катастрофой самолета А-321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявшего 31 октября рейс Шарм-эль-Шейх - Санкт Петербург. Трагедия унесла жизни 224 человек.

В свою очередь, Посол РФ Владимир Тюрденев поблагодарил за слова поддержки и сочувствия, выраженные Президентом Узбекистана Исламом Каримовым в послании на имя Президента России В.В.Путина, сообщает МИД Узбекистана.

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