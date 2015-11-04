В Тбилиси прошли узбекско-грузинские межмидовские политконсультации

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 ноября. /УЗИНФОРМ/.

Сегодня в Тбилиси завершились двухдневные политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и Грузии, для участия в которых в грузинскую столицу прибыла делегация МИД Узбекистана.

В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в политичсекой, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, повестка и график предстоящих контактов на различных уровнях, проведена инвентаризация договорно-правовой базы сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной политики, сообщает МИД Узбекистана.

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