Посол Филиппин в Узбекистане прибыл с рабочим визитом в Ташкент

Посол Филиппин в Узбекистане прибыл с рабочим визитом в Ташкент04.11.2015 19:32
ТАШКЕНТ, 4 ноября. /УЗИНФОРМ/.
4 ноября Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Филиппины (с резиденцией в Тегеране, Иран) Эдуардо Мартин Р.Меньез, прибывший в Ташкент с рабочим визитом для участия в Международном инвестиционном форуме, посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана.
В ходе состоявшейся беседы были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и деловой сферах.
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