Посол Филиппин в Узбекистане прибыл с рабочим визитом в Ташкент

ТАШКЕНТ, 4 ноября. /УЗИНФОРМ/.

4 ноября Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Филиппины (с резиденцией в Тегеране, Иран) Эдуардо Мартин Р.Меньез, прибывший в Ташкент с рабочим визитом для участия в Международном инвестиционном форуме, посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и деловой сферах.

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