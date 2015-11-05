



Делегация Казахстана посетила узбекское внешнеторговое ведомство



ТАШКЕНТ, 5 ноября. /УЗИНФОРМ/. 4 ноября прибывшая с рабочим визитом в Ташкент с президентом компании "Казахстан темир жолы" А.Маминым делегация Казахстана посетила Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана. Встреча была посвящена обсуждению вопросов развития узбекско-казахского сотрудничества в сферах экономики и торговли, транспорта и коммуникаций. По итогам переговоров были достигнуты договоренности о дальнейшем взаимовыгодном взаимодействии сторон по обеспечению благоприятных условий для транзитных перевозок, сообщает МВЭСИТ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи