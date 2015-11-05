Узбекистан и Германия развивают деловое сотрудничество

ТАШКЕНТ, 5 ноября. /УЗИНФОРМ/. 4 ноября в Ташкенте было проведено 2-е заседание Германо-узбекского делового совета, для участия в котором в Узбекистан прибыла с визитом представительная делегация правительственных и деловых кругов ФРГ во главе с

членом правления компании "Клаас" Яном Хендриком Мором.

Узбекскую сторону возглавил первый заместитель премьер-министра Р.Азимов.

В ходе мероприятия состоялись презентации экономического и инвестиционного потенциала Узбекистана, государственной Программы приватизации, проектных предложений в области сельхозмашиностроения, легкой и фармацевтической промышленности, строительных материалов, а также обсуждены перспективы узбекско-германского практического взаимодействия в различных секторах экономики, сообщает МВЭСИТ Узбекистана.

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