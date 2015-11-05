Обсуждены вопросы развития узбекско-польского сотрудничества

ТАШКЕНТ, 5 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня прибывшая с визитом в Ташкент для участия в Международном инвестиционном форуме делегация Республики Польша во главе с заместителем министра экономики, сопредседателем узбекско-польской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Гражиной Хенцлевской посетила внешнеторговое ведомство Узбекистана.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, туризма, легкой промышленности, фармацевтики, животноводства, переработки отходов и других, сообщает МВЭСИТ Узбекистана.

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