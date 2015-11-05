Узбекский лидер провел встречу с главой делегации Южной Кореи

Узбекский лидер провел встречу с главой делегации Южной Кореи05.11.2015 21:57
ТАШКЕНТ, 5 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Ислам Каримов провел в резиденции Оксарой встречу с первым заместителем министра промышленности, торговли и природных ресурсов Республики Корея Ли Хван Сопом, прибывшим в Ташкент во главе представительной делегации для участия в Международном инвестиционном форуме.
В ходе аудиенции были обсуждены текущее состояние и перспективы развития узбекско-южнокорейского сотрудничества в сферах экономики, торговли и инвестиций, возможности реализации новых совместных проектов в области промышленности и инфраструктуры.
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