



Послы Узбекистана аккредитованы в Пакистане и Великобритании



НОВОСТИ В МИРЕ, 5 ноября. /УЗИНФОРМ/. 3 ноября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Пакистане Фуркат Сидиков был принят Президентом Исламской Республики Пакистан Мамнуном Хусайном, которому вручил свои верительные грамоты. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития узбекско-пакистанского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. На следующий день Посол Узбекистана в Соединенном Королевстве Великобритании и Севреной Ирландии Алишер Курманов вручил свои верительные грамоты Королеве Елизавете II. Напомним, что в Лондон А.Курманов прибыл еще в августе, чтобы сменить Отабека Акбарова на посту главы узбекской дипмиссии. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи