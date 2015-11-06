



В Учкургане прошел чемпионат страны по картингу



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. Только что сданная в эксплуатацию в спортивно-техническом клубе Учкурганского районного совета ОСО "Ватанпарвар" площадка для картинга на минувших выходных стала ареной чемпионата страны.



В турнире приняли участие 73 спортсмена из города Ташкента и областей Узбекистана. Победителями и призерами стали Антон Камишин, Вячеслав Шипков, Борис Конюхов, Сепик Акопян, Жамол Мирхосилов, Фирдавс Джумаев, Мария Егорова, Константин Гнездилов, Владислав Базин из города Ташкента, Владимир Ушев из Ташкентской области, Адхамжон Эгамбердиев из Намангана, Сергей Багдасаров из Сырдарьи.



В общекомандном зачете на высшую ступень пьедестала чемпионата поднялась команда города Ташкента. Второе место заняли спортсмены Сырдарьинской, третье - Ташкентской областей.



Сданная в эксплуатацию в Учкурганском районе площадка для картинга занимает 2 гектара и является пока единственной в Ферганской долине. Здесь можно заниматься 8 видами военно-прикладного спорта: стрельбой из пневматической винтовки, картингом, летним биатлоном, автомобильным спортом и автомногоборьем, авиамодельным спортом.



Впрочем, перечисленным дело в спортклубе Учкургана не ограничится. Уже вскоре здесь начнется строительство 250-местного учебного корпуса, 150-местной столовой и других сооружений.



На открытии соревнований выступил хоким Наманганской области Баходир Юсупов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи