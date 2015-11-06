



В Намангане подвели экономические итоги третьего квартала



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. В хокимияте Наманганской области Узбекистана на днях состоялось собрание областного актива, посвященное итогам социально-экономического развития области за 9 месяцев текущего года, а также реализации важнейших направлений и приоритетов экономической программы на 2015 год. Об этом сообщила информационная служба хокимията.



В ходе собрания всесторонне рассмотрены и глубоко проанализированы результаты осуществления мер по дальнейшему углублению экономических реформ, модернизации, техническому обновлению и диверсификации промышленных предприятий, ускоренному развитию инженерно-коммуникационной и дорожно-транспортной инфраструктуры, увеличению экспорта и всесторонней поддержке предприятий-экспортеров, а также уровень подготовки к осенне-зимнему сезону и ход заготовки овощей и фруктов в хранилища.



В частности, отмечено, что за отчетный период были обеспечены устойчивые темпы роста во всех отраслях реального сектора экономики, рост валового регионального продукта области составил 9,2%, промышленного производства – 17,3 %, сельхозпродукции – 5,1 %. Промышленной продукции произведено более чем на 1,7 триллиона сумов, товаров народного потребления – на 1,1 триллиона сумов.



Была продолжена работа по коренному преобразованию облика сельских населенных пунктов, на новых сельских жилых массивах по современным проектам построено 727 жилых домов со всей необходимой инженерно-коммуникационной инфраструктурой.



За истекшие 9 месяцев по программе развития частной собственности, малого бизнеса и предпринимательства образовано 1228 новых субъектов малого бизнеса. За истекший период создано 47,7 тысяч рабочих мест.



По области из всех источников освоено 1424,8 млрд. сумов инвестиций.



Самое пристальное внимание участников собрания было привлечено к допущенным в отчетном периоде недостаткам в различных отраслях экономики и социальной сфере.



Причины этих упущений, а также меры и сроки по их устранению были детально рассмотрены в ходе отчетов заместителей хокима области, хокимов Намангана и районов, руководителей ряда управлений и предприятий.



Особое внимание на собрании было уделено задачам социально-экономического развития области в 2016 году и более длительной перспективе.



На собрании актива области, прошедшем в режиме селекторной связи с областным центром и районами, с речью выступил первый заместитель премьер-министра Узбекистана Р. Азимов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи