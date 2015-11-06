



Эксперты МОТ встретились с профсоюзным активом в Намангане



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. 2 ноября в зале заседаний Наманганского областного объединения профсоюзов состоялся семинар-тренинг, посвященный разработке рекомендаций по выполнению Конвенций Международной организации труда №№ 105, 138 и 182.



В нем приняли участие представители Федерации профсоюзов Узбекистана, Наманганского городского хокимията, предприятий и организаций, а также эксперты МОТ и члены мониторинговой группы.



Председатель областного объединения профсоюзов Зулайхо Махкамова тепло приветствовала гостей и поздравила их с прибытием в город.



О создании МОТ рассказал эксперт Викинг Хусберг, о смысле и значении Конвенций МОТ №№ 105, 138, 182 – Геше Карренброк. Иностранные эксперты особо отметили усилия Узбекистана по выполнению Конвенции "О правах ребенка".



Также были заслушаны выступления представителя Федерации профсоюзов Узбекистана, руководителя региональной группы мониторинга Бахтиёра Абдуллаева, руководителя областного информационно-ресурсного центра НАННОУз Икромжона Каримова, главного юриста управления по труду и социальной защите Исроила Турсунова, посвященные различным вопросам, в том числе и проделанной работе по пресечению эксплуатации детского и принудительного труда и пр. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи