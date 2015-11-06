



Необычная викторина прошла в наманганском колледже



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. В понедельник во 2-м медицинском колледже Намангана прошла викторина, посвященная социальной и молодежной политике и Национальной программе Узбекистана по подготовке кадров.



В рамках этой программы в Республике построены сотни прекрасно оснащенных колледжей и лицеев, где готовят отличных специалистов. Наглядным свидетельством является 2-й медицинский колледж, оснащенный по последнему слову медицинской науки, где подготовлено множество хороших специалистов.



Преподаватели истории и общественных наук М. Абдурахимова и Д. Имамова, заместитель директора по духовности и просветительству А. Мамажанов сделали все, чтобы ребята активно участвовали в викторине и показали свою эрудицию.



Студенты 2 курса отделения сестринского дела не только продемонстрировали хорошие знания, но и показали инсценировку, пели песни и плясали под музыку певца и композитора Озодбека Назарбекова. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи